İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kocaeli’de zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor

Kocaeli’de zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.

Kocaeli’de zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.

Kocaeli'de geride bırakılan 1 hafta içinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu. Düzenlenen operasyonlarda toplamda, 397 gram esrar, 159 gram eroin, 276 adet ecstasy ve 597 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.