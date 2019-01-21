Kocaeli’de zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.
Kocaeli'de geride bırakılan 1 hafta içinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu. Düzenlenen operasyonlarda toplamda, 397 gram esrar, 159 gram eroin, 276 adet ecstasy ve 597 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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