Kocaeli'de zeytinlikte yangın
Darıca ilçesindeki yangında 20 dönümlük alan zarar gördü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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