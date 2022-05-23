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Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda feci bir kaza meydana geldi. Bir minibüs ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı yol uzun bir süre kapalı kalırken trafikte yoğunluk yaşandı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

Dehşet saçan kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 YV 642 plakalı minibüs, S.D. idaresindeki 38 AD 359 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ve N.A. idaresindeki 34 UCZ 59 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında en arkada bulunan 34 UCZ 59 plakalı otobüsün şoförü N.A., muavini R.A. ve yolculardan F.A. ile Ü.K. yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Otobüslerin kaza yerinden çekilebilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Trafikte uzun süre kuyruk oluştu. Kaza sebebiyle mağdur olan onlarca yolcu ise başka otobüslere transfer edildi.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

Otobüslerin çekilmesinin ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

Kocaeli'de zincirleme kaza! Yolcu otobüsleri dehşeti yaşadı!

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