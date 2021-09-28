Konya'da tedirgin eden manzara! Yüzey yarıkları yerleşimleri tehdit ediyor!Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı var!Halhal ne demek, TDK'ya göre Halhal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?28 Eylül 2021 Salı bugün hava nasıl olacak? Karadeniz kıyıları ve bazı illerde sağanak yağış! İşte il il hava durumu...Ege sallandı! Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem!Saadethane ne demek, TDK'ya göre Saadethane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Koch Basili ne demek, TDK'ya göre Koch Basili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Halita ne demek, TDK'ya göre Halita kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Maişet ne demek, TDK'ya göre Maişet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Teminat Mektubu ne demek, TDK'ya göre Teminat Mektubu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada üç araç birbirine girdi. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı var!

Makas atarak Gebze ilçesi D-100 karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde ilerlediği iddia edilen E.U. idaresindeki otomobil, önce S.B. idaresindeki 42 otomobile, daha sonra da Y.D. idaresindeki araca çarptı.

Çarpışma sonucunda sürücü E.U. ve Y.D. ile araçlarda bulunan G.Y., S.G., H.B., F.B. ve A.B. yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı var!

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşlardan biri “Ben orta şeritte ilerliyordum, ilerideki petrole girecektim sinyal vermiştim. Ama Volkswagen makas atarak geldi ve iki aracı biçerek bu hale getirdi” dedi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı var!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT