Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı var!

Makas atarak Gebze ilçesi D-100 karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde ilerlediği iddia edilen E.U. idaresindeki otomobil, önce S.B. idaresindeki 42 otomobile, daha sonra da Y.D. idaresindeki araca çarptı.

Çarpışma sonucunda sürücü E.U. ve Y.D. ile araçlarda bulunan G.Y., S.G., H.B., F.B. ve A.B. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşlardan biri “Ben orta şeritte ilerliyordum, ilerideki petrole girecektim sinyal vermiştim. Ama Volkswagen makas atarak geldi ve iki aracı biçerek bu hale getirdi” dedi.