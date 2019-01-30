Kocaeli'deki DEAŞ davasında mütalaa

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Suriye uyruklu sanığın, terör örgütü DEAŞ üyeliği suçundan yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "2015-2017 arasında Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu ve yeni katılanlara eğitim verdiği" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanık Fehed el-Sacır ve avukatı Erhan Gökbayraktar katıldı.



Duruşmada tercüman vasıtasıyla tanık olarak dinlenilen Suriyeli S.H, hakkında yürütülen benzer bir soruşturma kapsamında jandarmada verdiği ifadesinde sanıkla ilgili bildiklerini aktardığını ancak tercüme hatasından dolayı söylediklerinin yanlış anlaşıldığını, aslında sanık Sacır'ın kardeşinden bahsettiğini öne sürdü.

Daha önce Özgür Suriye Ordusu'nda olan Sacır'ın köylüsü olduğunu belirten S.H, "DEAŞ, köyümüze girdikten 15 gün sonra ben ayrıldım, Türkiye'ye geçtim. Sanığın DEAŞ ile bir irtibatının olup olmadığını bilmiyorum. Kendisini daha sonra tesadüfen Kocaeli'de gördüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti başkanının, tanığın daha önceki ifadelerinde bulunan çelişkileri sorması ve yalancı tanıklığın suç olduğunu hatırlatması üzerine S.H, "Ben daha önce sanığın köyde 3 yıl kaldıktan sonra Kocaeli'ye geldiğini söylemiştim ama tercüman yetersiz çeviri yapınca yanlış anlaşılma olmuş. Ben sanığın DEAŞ saflarında 3 yıl savaştığını söylemedim. Tamamen tercüman hatası." şeklinde konuştu.

- Mahkeme, sanığa elinde insan başı olan fotoğrafı sordu

Fehed el-Sacır da Suriye'deki köyünden, örgütün girmesinden 10 gün sonra ayrıldığını ve 1 yıl Şanlıurfa'da kaldığını, daha sonra da Kocaeli'ne geldiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan, kesilmiş 2 insan başı elindeyken çekildiği fotoğrafı sorması üzerine sanık, "Fotoğrafta elinde 2 kesilmiş baş tutan kişi benim. DEAŞ gelmeden önce hava saldırısında bunların başı uçmuş. Biz de insanlar tanısın diye, daha doğrusu ölen kişinin kim olduğu yakınları, akrabaları görsün bilsin diye gömmeden kopmuş baş ile fotoğraflarını çektik. Bunlar, Esad yanlısı olan kişilerdir." savunmasını yaptı.

- Savcı mütalaa verdi

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Esas hakkında mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Fehed el-Sacır, "Mütalaaya katılmıyorum. Jandarma karakolunda baskı altında ifade verdim. Söz konusu fotoğrafta örgütü simgeleyen her hangi bir amblem yoktur. İşlemediğim bir suçtan 10 aydır cezaevindeyim. Mağdurum, serbest bırakılmamı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Gökbayrak ise tanık ifadelerinden bazılarında çelişkiler bulunduğunu ve dosyada aleyhte somut bir delilin yer almadığını ileri sürerek, müvekkilinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma yapması için sanık avukatına süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sacır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA