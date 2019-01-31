Kocaeli'deki öğrencilerden Suriye'ye yardım

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerindeki öğrenciler tarafından Suriye için bir tır dolusu yardım toplandı.

Körfez Kaymakamlığı, Türk Kızılayı, Evyapport, Körfez Hedise Evyap İlkokulu ve Derince Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu iş birliğinde toplanan gıda ve insani yardımlar, bir tıra yüklenerek Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Suriye'nin Çobanbey beldesinde kurulan kültür evinde öğrenim gören çocuklara gönderildi.

Körfez Hedise Evyap İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, bu projeye katkı verenlere teşekkür ederek, yardımın o bölgedeki yaraların sarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Can, yapılan yardımın bölgedeki gönül köprülerini güçlendireceğini ifade ederek, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını vurguladı.

Körfez Hedise Evyap İlkokulu Müdürü Ufuk Işık Şanal da öğrenciler, veliler, kardeş okulları ve diğer katılımcılar iş birliğinde projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek, şehit Musa Özalkan'ın vasiyetine sahip çıkmak için çalıştıklarına dikkati çekti.

Oradaki öksüz ve yetim çocuklara sahip çıkmak istediklerini anlatan Şanal, "Onlara yalnız olmadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanlarında olduğunu belirtmek için yapılan 'Şehidimizin Emanetidir' projesi kapsamında toplanan yardımlarda sona gelindi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Can ve beraberindeki protokol üyeleri ile katılımcılar, toplanan yardım malzemelerini tıra taşıdı.

Daha sonra tır, katılımcılar tarafından bölgeye uğurlandı.

Kaynak: AA