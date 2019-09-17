Kocaeli'deki "Palu ailesi" davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Atilla Darı, akli dengesi yerinde olmayan Harun Palu'ya kayyım tayin edilmediği için bugün kendisini dinleyemeyeceklerini, tanıklar R.T.T. ve Ş.K. için yazılan talimatlara cevap gelmediğini bildirdi.

Bunun üzerine söz verilen cumhuriyet savcısı, söz konusu talimatlara cevaplarının beklenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından söz verilen sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Hava, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun müdafisi Alper Bayrak ise ortada bir ceset olmadığı için ölüm anı ve nedeni hakkında da bilgi sahibi olunamayacağını, bu nedenle müvekkillerinin ceza almalarının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Tuncer Ustael'de narsist kişilik bozukluğu olduğunu düşündüklerini belirten Bayrak, "Bu hastalığa sahip kişilerin çevresindekilerin iradesini etkileyerek istediklerini yaptırdıklarını biliyoruz. Müvekkillerim mağdur olmuştur, iradelerinin sakatlandığını düşünüyorum. Bu konuda Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Tuncer Ustael de suçsuz olduğunu iddia ederek, aileyle ilgili her şeyi H.Ş'nin bildiğini, bu kişi dinlenmeden davanın aydınlatılamayacağını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tanık Harun Palu'nun gelecek celse zorla getirilmesini ve kendisine kayyım tayin edilmesi konusunda Kocaeli 3. Sulh Ceza Mahkemesindeki dosyasının akıbetinin sorulmasına, R.T.T. ve Ş.K. hakkında yazılan talimatların cevaplarının beklenmesine, Tuncer Ustael hakkındaki iddianın araştırılmasının davanın seyrine bir yenilik katmayacağından reddedilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

- İddianame

Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarının yöneltildiği tutuklu sanıklar Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.