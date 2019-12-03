Kocaeli’den Sakarya’ya gelerek dilenen gruba zabıta engeli

Kocaeli'den Sakarya'ya dilenmek için gelen 12 kişilik grup Zabıta Teşkilatı'nın sıkı takibi sonucu tespit edilirken, farklı noktalarda dilenen kişilere de işlem yapıldı. Yapılan incelemelerde üzerlerinden çıkan yaklaşık bin TL'ye Kabahatler Kanunu çerçevesinde el konuldu.

Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri göz açtırmıyor. Şehrin muhtelif bölgelerinde denetimlerini sürdüren zabıtalar, farklı şehirden araçla gelen 12 kişilik dilenci grubunu ve diğer noktalarda dilenen kişileri tespit etti. Gerekli işlemler yapılması için Zabıta karakoluna götürülen kişilerin üzerinden yaklaşık bin TL para çıktı. Kimlik kontrolü yapılan dilencilerin üzerinden çıkan paralara Kabahatler Kanunu çerçevesinde el konuldu. Emniyet yetkilileri de geldikleri aracın muayenesi olmadığından dolayı işlem yaptı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği ve dilencilere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA