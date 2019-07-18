Kocaelili minikler gökyüzünü keşfetti

Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Geceleri" etkinliğine katılan Kocaelili minikler, gökyüzünü keşfetme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nde "Gökyüzü Gözlem Geceleri" etkinliği gerçekleştirildi. Küçük büyük her yaştan insanın ilgi gösterdiği gözlem şenliğinde bilim severler gökyüzünü keşfetme fırsatı buldu. Teleskoplar ile Satürn, Jüpiter ve Ay gözleminin yapıldığı etkinlikte katılımcılar, alanda yer alan atölye çalışmaları, gökevi, lazerli ışık şovları, oyunlar ile eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, 19.00 ve 21.00 saatleri arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gökyüzü ve gezegenler temalı atölye etkinliklerine katıldı. Aynı zamanda alanda kurulan açık hava sineması ve gökevi gösterimini izleyen çocuklar ve yetişkinler, havanın kararmasıyla birlikte Satürn, Jüpiter gezegenlerini ve Ay yüzeyini gözlemledi. Etkinlikte, okul öncesi çocuklara Nebula, 6 yaş ve üzeri çocuklara Ay'ın Evreleri, Uzay Yolculuğu, Güneş Saati ve Gök Atlası atölyeleri kuruldu. Atölye etkinliklerinde eğlenceli anlar yaşayan çocuklar ve gençler, gökyüzü ile ilgili bilgiler öğrendi. Lazerli ışık şovları ve birbirinden ilgi çekici oyunların da yer aldığı alanda, bilim severler etkinlik boyunca eğlenceli aktivitelere katılım sağladı.

Kaynak: İHA