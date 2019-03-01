Kocaelililer cenazelerinde yalnız hissetmiyor

'Cenaze Hizmetleri" kapsamında acılı ailelerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların eş dost ve akrabalarını kötü günlerinde yalnız bırakmıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, verdiği ücretsiz hizmetlerle acılı ailelerin yanında oluyor. Bugüne kadar cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, mezarlarının kazılması, defnedilmesi gibi birçok konuda acılı ailelere ücretsiz hizmet veren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, cenazesi olan vatandaşın eş dost ve akrabalarını da mezarlara ücretsiz götürerek vatandaşlardan takdir alıyor. "Cenaze Hizmetleri" adıyla vatandaşlara ücretsiz hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yakınlarının vefatında onların yanında olmasını sağlıyor. Acılarını paylaşmak ve hizmet etmek maksadıyla cenazelere gelen eş dost ve akrabaların cenaze evlerinden mezarlıklara ve köylere getirilip götürülmesi amacıyla 2018 yılında 2 bin 303 adet otobüs tahsis etti.

Kaynak: İHA