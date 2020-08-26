Kocaeli'nde 68 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için para cezası uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 68 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1332 iş yeri denetlenerek 17 bin 986 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 37, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 26 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.

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Corona virüsü belirtileri

Kuru Öksürük: Corona virüs kişilerde direk alt ve üst solunum yolunu etkilediğinden dolayı ilk görülen ve şikayete neden olan durum kuru öksürüktür. Kuru öksürük bu tarz durumda sık sık olmaktadır. Sık sık ve bitmek bilmeyen öksürük ilk belirtilerdendir.

Yüksek Ateş: Corona virüsün neden olduğu en önemli belirtilerden bir tanesi de yüksek ateştir. Bu belirti kişide en önemli belirtiler arasındadır. Corona virüs vücuda çeşitli tahribatlar verdiği için vücutta ateşle bu duruma tepki vermektedir.

Nefes Darlığı: Corona virüsün neden olduğu diğer önemli belirtilerden bir tanesi de nefes darlığı şikayetidir. Nefes darlığı herkeste görülmeyebilir bu durum genelde solunum sıkıntısı yaratmaktadır ve durum ilerlerse tıbbi gözlem altına alınması gerekmektedir. İşinin altta yatan rahatsızlıkları varsa solunum sıkıntısı olma olasılığı o duruma bağlı olarak daha da yüksektir.

Boğaz Ağrısı: Corona virüsten kaynaklı boğaz ağrısı şikâyetleri de olmaktadır. Fakat bu durum genel olarak yüksek ateş ve kuru öksürük belirtilerine göre daha az görülmektedir.

Halsizlik, Yorgunluk, Kas Ağrısı: Corona virüs belirtileri arasında yer alan halsizlik hastalığın vermiş olduğu bir durumdur. Corona virüsün vücutta yarattığı tabloya göre kas ve eklem ağrısı yaratabilir.

İshal: Corona virüs belirtileri arasında az görülmektedir fakat görülebilmektedir.

Hıçkırık: Nadir de olsa bazı vakalarda tespit edilmiştir. Hıçkırık da koronavirüs( coronavirüs) belirtileri arasında nadiren de görülse dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilmiştir.

Burun Tıkanıklığı: Nezle ve gripte de olduğu gibi koronavirüs vakalarında da virüs burun tıkanıklığına neden olmaktadır. Burun tıkanıklığı eğer uzun sürüyorsa ve geçmiyorsa mutlaka PCR testi yaptırılıp öncesinde de bir uzmana başvurmak gereklidir.

Corona virüsü belirtileri nelerdir, koronavirüs solunum yolu ile insandan insana geçen bir hastalıktır. Yaklaşık 3 - 14 gün aralığında kuluçka dönemi var. Hastaların %80-85 inde yüksek ateş vardır, %15’lik bir ateş olmama durumu vardır.

İnflüanza gibi ateş mutlaka olan bir durum değildir;

Halsizlik

İştahsızlık

Öksürük

Kırgınlık, belki balgam çıkarma

Nefes darlığı, zor nefes alma

Terleme gibi şikâyetler olabilir.

Korona virüsün sindirim sistemini etkilemediği biliniyor ancak Aralık ayında bazı ispatlanmış vakalarda bulantı kusma gibi semptomlara da rastlanmış nadir de olsa olabiliyor.

Maske coronavirüsten korur mu?

Sağlıklıysanız, sadece 2019-nCoV enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiye bakıyorsanız maske takmanız gerekir.

Öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız bir maske takın.

Maskeler sadece alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile sık sık el temizliği ile birlikte kullanıldığında etkilidir.

Bir maske takarsanız, nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde imha etmelisiniz.

"Yüz maskeleri, hastalığın başkalarına yayılmasını önlemek için COVID-19 belirtileri gösteren kişiler tarafından kullanılmalıdır." "Yüz maskelerinin kullanımı, sağlık çalışanları ve yakın ortamlarda (evde veya bir sağlık kuruluşunda) birine bakan kişiler için de çok önemlidir."

Cleveland Clinic'teki pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Frank Esper, gerçekten hasta bazı kişilerin maske takması gerektiğini açıkladı.

"Öksürüyorlarsa, semptomları varmış gibi hissediyorlarsa, bekleme odamıza veya ER'ye veya kamusal alana geldiklerinde maske takmalarını rica ediyoruz." Dedi. "Enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olur."

Esper ve diğer uzmanlar, ellerini sık sık yıkamanın, koronavirüs veya daha yaygın olarak grip gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemenin en iyi yolu olduğunu söylüyor. CDC, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sık sık sabun ve suyla yıkamanızı veya sabun ve su yoksa, en az% 60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanmanızı önerir.

CDC, ayrıca gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan, hasta insanlarla temastan kaçınmalı, öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatmalı ve nesneleri ve yüzeyleri sık sık dezenfekte etmelisiniz.

Dünyanın dört bir yanında çekilen resimler, bazılarının halka açık cerrahi yüz maskeleri taktığını gösterirken, diğerleri CDC'nin, kullanıcının tehlikeli havadaki partikülleri, gazları veya buharları soluma riskini azaltmak için kullanıldığını söyleyen solunum maskeleri giydiğini gösteriyor.

CDC "işyerinde ortamların dışında (toplumda) solunum cihazlarının rutin kullanımını önermediğini söylüyor. Çoğu zaman, solunum virüslerinin kişiden kişiye yayılması yakın temaslar arasında (6 fit içinde) gerçekleşir. solunum yolu virüslerinin yayılmasını önlemek için eylemler, örneğin hasta olan insanlardan kaçınmak, gözlerinize veya burnunuza dokunmaktan kaçınmak ve öksürüğünüzü ya da hapşırıklarınızı bir mendille örtmek gibi. "

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Alex Azar Çarşamba günü bir Ev Ödenekleri alt komitesinden önce farklı maskeler konusunu ele aldı. Ona, CDC'nin havadaki partiküllerin en az% 95'ini filtrelediğini söyleyen maskeler olan N95 maskeleri hakkında sorular soruldu. Bu maskeler, etkili bir şekilde çalışmak için uygun takma ve eğitim gerektirir ve yetkililer halkın bunları kullanmasını önermez.

Koronavirüs için hangi maske alınmalı?

Cerrahi Maskeler

Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve “damlacık” yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir.

Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.

Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır. Ayrıca gözleri korumak için bir cerrahi koruma gözlüğü ile beraber kullanılabilir.

Solunum Maskeleri

Bir solunum maskesi, kullanıcının sağlık açısından tehlikeli olan aerosolleri (toz, duman, buğu), buharları veya gazları (dezenfektanlar, anestezik gazlar) solumasını önleyen kişisel koruyucu ekipmanlardır. Genellikle eczanelerde mevcut değildir, kullanıcıyı havadaki bulaşıcı ajanlardan, yani koronavirüs, SARS, H1N1, vb. gibi bir virüsün kontaminasyonuna karşı korur.

Solunum maskeleri, izolasyon ve filtreleme olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Filtreleme maskeleri bir yüz parçası ve bir filtreleme cihazından oluşur. Bazen filtre elemanı yüz parçasına entegre edilir. Filtre tipine bağlı olarak, maske ya sadece parçacıklara karşı, sadece belirli gazlara ve buharlara karşı ya da parçacıklara gazlara ve buharlara karşı etkili olacaktır.

Filtreleme maskeleri bazen kullanıcı konforunu artırmak için bir ekshalasyon valfi (gaz çıkış aparatı) ile donatılabilir. Valf, maskenin içinde buğulanmayı önler ve kullanıcının kolayca nefes alıp vermesine yardımcı olur. Solunum maskelerinin, onları giyenleri de bulaşıcı ajanların “damlacıklarından” solumasına karşı koruduğuna dikkat edilmelidir. Solunum maskeleri tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilir.

N95 MASKE VİRÜSTEN KORUYOR MU?

Vatandaşların genelde toz maskesi taktıklarını ve bunun hijyenik olmadığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

* Normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70’e kadar yükseliyor.

* Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

* Sağlık çalışanlarının solunum izolasyonunda kullandıkları N95 maddeli maskeler var onları kullanıyoruz. Biz şu anda korona için sadece cerrahi maske öneriyoruz.

* Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. Diyelim ki kişi eline öksürdü ve siz de onunla tokalaştınız o zaman virüs mukozalardan size ulaşabilir. El hijyeni de bu noktada çok önemli.