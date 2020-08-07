Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!

Kocaeli'nde her gün beslediği anne çoban köpeğine yemek vermek isteyen bir kadın, köpeğin yanına varınca 73 yaşındaki komşusunun ağaca bağladığı köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Durumun ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Maksut K.'yi gözaltına aldı.