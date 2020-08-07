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Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!

Kocaeli'nde her gün beslediği anne çoban köpeğine yemek vermek isteyen bir kadın, köpeğin yanına varınca 73 yaşındaki komşusunun ağaca bağladığı köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Durumun ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Maksut K.'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusu Maksut K.'yi köpeğe tecavüz ettiği gören kadın çevredekilere 'İmdat, yardım edin! Köpeğe tecavüz ediyorlar!' diye bağırmaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine şaşıran Maksut K. üstünü toparlayıp kadının susması için taş attı. Çevredeki bir vatandaşın sesleri duyması üzerine olay yerine gelince polise haber verildi. Gözaltına alınıp ifadesinden sonra serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!

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07 Ağustos 2020 Cuma 15:41
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