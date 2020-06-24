Kocaeli'nde akıl almaz olay! Borç tahsil ettikleri kişiyi darp edip dolaba kitlediler

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda borçlarını almak için iş yerine götürdükleri adamı darp edip sonra dolaba kitleyen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A., ve Ş.A. isimli 6 şahıs, kendilerine borcu olan R.T. isimli vatandaşı, borçlarını tahsil etmek için zorla ilçede bulunan bir iş yerine getirdiler. Şahıslar cep telefonunu gasp edip iş yerinde şahsı uzun bir süre boyunca darp etti. Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi.

Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda R.T. isimli vatandaş iş yerinde kilitlendiği dolap içerisinde yarı baygın halde bulundu. Ekipler tarafından iş yerinde bulunan E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A., ve Ş.A. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yarı baygın halde bulunan vatandaş hastaneye kaldırılırken, yakalanan şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahısların R.T. isimli vatandaşı, borçlarını tahsis etmek için zorla iş yerinde tuttukları ve uzun süre darp ettikleri belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.