Kocaeli'nde alkollü ev arkadaşları birbirini bıçakladı!

Kocaeli'nde ev arkadaşı olan alkollü iki kişi henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı birbirlerini bıçakladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan iki gençten birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.