Kocaeli'nde alkollü ev arkadaşları birbirini bıçakladı!
Kocaeli'nde ev arkadaşı olan alkollü iki kişi henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı birbirlerini bıçakladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan iki gençten birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol alan 2 ev arkadaşı Azeri uyruklu Y.K. ile ev arkadaşı A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Sokakta kavga etmeye devam eden gençleri gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Azeri uyruklu Y.K. ile ev arkadaşı A.C.'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ise evde ve sokakta incelemelerde bulundu.
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20 Ağustos 2020 Perşembe 10:41
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