  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Kocaeli'nde alkollü ev arkadaşları birbirini bıçakladı!

Kocaeli'nde alkollü ev arkadaşları birbirini bıçakladı!

Kocaeli'nde ev arkadaşı olan alkollü iki kişi henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı birbirlerini bıçakladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan iki gençten birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol alan 2 ev arkadaşı Azeri uyruklu Y.K. ile ev arkadaşı A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Sokakta kavga etmeye devam eden gençleri gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Azeri uyruklu Y.K. ile ev arkadaşı A.C.'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ise evde ve sokakta incelemelerde bulundu.

Samsun'da sokak ortasında katliam görüntüleri!Samsun'da sokak ortasında katliam görüntüleri!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladıMeteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı

Mezarlık manzaralı huzurevi görenleri şaşırttı!Mezarlık manzaralı huzurevi görenleri şaşırttı!

Balkonda oyun oynuyordu! Dengesini kaybedip 3. kattan düştüBalkonda oyun oynuyordu! Dengesini kaybedip 3. kattan düştü

 

20 Ağustos 2020 Perşembe 10:41
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kocaeli'nde alkollü ev arkadaşları birbirini bıçakladı!
Kocaeli'nde alkollü ev arkadaşları birbirini bıçakladı!
Samsun'da sokak ortasında katliam görüntüleri!
Samsun'da sokak ortasında katliam görüntüleri!
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı
Mezarlık manzaralı huzurevi görenleri şaşırttı!
Mezarlık manzaralı huzurevi görenleri şaşırttı!
Balkonda oyun oynuyordu! Dengesini kaybedip 3. kattan düştü
Balkonda oyun oynuyordu! Dengesini kaybedip 3. kattan düştü
Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti
Bursa'da seyir halindeki otobüste maske kavgası! Yolcu, şoförü darp etti
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''
Samsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktı
Samsun'da akıl almaz olay! Öldürülme korkusu ile kendini yaktı
Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı! Olası bir faciadan dönüldü
Tekirdağ'da iş makinesi yüklü tır köprüye sıkıştı! Olası bir faciadan dönüldü
Gercüş’te koronavirüs vakalarında artış! 17 ev karantinaya alındı
Gercüş’te koronavirüs vakalarında artış! 17 ev karantinaya alındı