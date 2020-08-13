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  3. Kocaeli'nde askerleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralandı

Kocaeli'nde askerleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralandı

Kocaeli'nde jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada çok sayıda jandarma personeli yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda jandarma personellerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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13 Ağustos 2020 Perşembe 14:22
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