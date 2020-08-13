Kocaeli'nde askerleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralandı

Kocaeli'nde jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada çok sayıda jandarma personeli yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.