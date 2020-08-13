Kocaeli'nde askerleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralandı
Kocaeli'nde jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada çok sayıda jandarma personeli yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda jandarma personellerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Erdoğan'dan diğer ülkelere net mesaj: ''Hiçbir ülkeye hakkımızı yedirtmeyiz''
İstanbul'da akıl almaz olay! Hiç geçmediği köprüden 9 kez ceza yedi
Bursa'da korkunç manzara! Evinin balkonunda asılı halde bulundu
Şişli'de kepçe dehşeti! 57 yaşındaki kadını yere savurdu
13 Ağustos 2020 Perşembe 14:22
Benzer Videolar