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Kocaeli'nde bebek arabasındaki çocuğa şiddet kameralarda

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bebek arabasından yüzüstü yere düşen bir çocuğa şiddet uygulayan şahıs, güvenlik kameralarına takıldı. Şahıs, vurduktan sonra sarsarak bebek arabasına bindirdiği çocukla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin küçücük çocuğa uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasından sarkan küçük bir çocuk yüzüstü yere düştü.

Kocaeli'nde bebek arabasındaki çocuğa şiddet kameralarda

Kim olduğu bilinmeyen bir kişi, ayağa kalkan çocuğa sinirlenerek şiddetli bir tokat attı. Ne olduğunu anlamadan savrulan çocuğu kolundan tutan kişi, tekrar arabaya koyarak kızmaya devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Çocuğa vuran kişinin maskesini de çenesine takması dikkat çekti.

Berna Akkaya
Editör


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