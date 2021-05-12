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  3. Kocaeli'nde dehşet: Burhan Emrah Şeker, 7 yıllık karısını 15 yerinden bıçakladı!

Kocaeli'nde dehşet: Burhan Emrah Şeker, 7 yıllık karısını 15 yerinden bıçakladı!

Kocaeli'nin Kçrfez ilçesinde meydana gelen olayda, Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple çıkan kavganın ardından Şeker, karısına bıçakla saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan kadın, ağır yaralanarak ameliyata alındı.

Kocaeli'nde dehşet: Burhan Emrah Şeker, 7 yıllık karısını 15 yerinden bıçakladı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Burhan Emre Şeker, 7 yıldır evli olduğu karısını vahşice katletmek istedi. Aralarında çıkan tartışma sonucunda eşine bıçakla saldıran Şeker'in elinden talihsiz kadın, komşular tarafından zor alındı.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Burhan Emre Şeker ile 7 yıllık eşi arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Apartman boşluğuna çıkan genç kadın binada bağırarak komşularından yardım istedi. Sesleri duyan komşular evlerinden çıkarak yardıma koştu. 

15 YERİNDEN BIÇAKLANAN KADIN AMELİYATA ALINDI

Emrah Şeker'in elinden bıçağı zorla alan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aldığı 15 bıçak darbesiyle kan kaybeden kadın, komşulardan birisinin arabasıyla derhal Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç kadın buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. 

2 ÇOCUKLARI VARMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri Burhan Emrah Şeker'i gözaltına alırken kadının hayati tehlikesi sürüyor. Çiftin 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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