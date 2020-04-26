Kocaeli'nde ekmek kamyonetiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde ekmek kamyonetiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında şoför olarak görev yapan Mustafa Tekoğul (45), iş çıkışı motosikletiyle evine giderken Yeşilova Mahallesinde bir fırına ait R.B (39) idaresindeki 41 RP 185 plakalı ekmek dağıtım aracı ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Tekoğul, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Tekoğul’un, Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’un kuzeni olduğu belirtildi.

Kaynak: AA