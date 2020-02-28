Kocaeli'nde 'El Kaide' operasyonu: 8 gözaltı
KOCAELİ'nde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'nde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubu mensuplarını takibe aldı. Kocaeli ve Karamürsel'de faaliyet gösterdiği, Suriye'ye örgüt elemanı aktardıkları belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT