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Kocaeli'nde engelli kadına tecavüz şoku!

Kocaeli'nde 20 yaşındaki bir kadının ailesi kızlarının tecavüze uğradığına dair 4 kişiden şikayetçi oldu. Bu durumla ilgili harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından bir kişi tutuklanırken 3'ü ise ev hapsine alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayda 20 yaşındaki engelli kadının annesi tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından E.K., H.A.B., S.Ç. ve M.Y. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından şüphelilerden M.Y. tutuklanarak adliyeye sevk edilirken diğer  ise ev hapsine alındı.

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17 Eylül 2020 Perşembe 11:25
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