Kocaeli'nde engelli kadına tecavüz şoku!

Kocaeli'nde 20 yaşındaki bir kadının ailesi kızlarının tecavüze uğradığına dair 4 kişiden şikayetçi oldu. Bu durumla ilgili harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından bir kişi tutuklanırken 3'ü ise ev hapsine alındı.