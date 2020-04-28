Kocaeli'nde feci kaza! 4 yaralı
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi’nde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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28 Nisan 2020 Salı 08:52
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