Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kaza, aile faciasına sebep oldu. Murat Sönmez, eşi ve çocuğuyla arabada seyir halindeyken bir anda asfaltın azizliğine uğradı. Yağmurlu hava sebebiyle kaygan olan yer arabanın kontrolden çıkmasına sebep olurken, anne, baba ve kızlarının içerisinde bulunduğu araç 1 buçuk metrelik duvardan aşağı uçtu. Aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabilen araç tanınmaz hale gelirken, içerisinde bulunan aileden geriye sadece küçük kızları kaldı.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Korkunç kazanın çevredekiler tarafından acil servis ekiplerine haber verilmesi sonucu, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde anne Pamuk Sönmez hayatını kaybederken, Murat Sönmez ve kızı Nazlı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tetkikleri yapılan baba kızdan hayata yalnızca küçük Nazlı tutundu. Baba Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.