Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!Meteoroloji uyardı: Kar geliyor, hava sıcaklıkları düşüyor! İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba hava durumuKriptoloji ne demek, TDK'ya göre Kriptoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFüru ne demek, TDK'ya göre Füru kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gümrük Stajyeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAktüellik ne demek, TDK'ya göre Aktüellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gümrük Müşavir Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÇuha Çiçeği ne demek, TDK'ya göre Çuha Çiçeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muattar ne demek, TDK'ya göre Muattar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!

Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!

Kocaeli'nde, baba Murat Sönmez'in ailesiyle yaptığı yolculuk felaketi doğurdu. Araç yağmurlu zemin sebebiyle kontrolden çıkarak duvardan uçtu. Kaza sonucu anne ve baba hayatını kaybederken, çocukları yaşama tutundu.

Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kaza, aile faciasına sebep oldu. Murat Sönmez, eşi ve çocuğuyla arabada seyir halindeyken bir anda asfaltın azizliğine uğradı. Yağmurlu hava sebebiyle kaygan olan yer arabanın kontrolden çıkmasına sebep olurken, anne, baba ve kızlarının içerisinde bulunduğu araç 1 buçuk metrelik duvardan aşağı uçtu.  Aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabilen araç tanınmaz hale gelirken, içerisinde bulunan aileden geriye sadece küçük kızları kaldı.

Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!

KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Korkunç kazanın çevredekiler tarafından acil servis ekiplerine haber verilmesi sonucu, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde anne Pamuk Sönmez hayatını kaybederken, Murat Sönmez ve kızı Nazlı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tetkikleri yapılan baba kızdan hayata yalnızca küçük Nazlı tutundu. Baba Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!Kocaeli'nde feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları öksüz kaldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT