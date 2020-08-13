Kocaeli'nde feci kaza! Motosikletiyle tramvayın altında kaldı
Kocaeli'nde bir motosiklet sürücüsü tramvayın geldiğini görmeyerek, raylı yoldan motosikleti ile geçmek isterken tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altından çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde raylı yoldan geçmek isteyen ismi belirsiz motosiklet sürücüsü tramvayın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü tramvayın altından çıkardı. Gelen sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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