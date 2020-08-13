Kocaeli'nde feci kaza! Motosikletiyle tramvayın altında kaldı

Kocaeli'nde bir motosiklet sürücüsü tramvayın geldiğini görmeyerek, raylı yoldan motosikleti ile geçmek isterken tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altından çıkarılan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.