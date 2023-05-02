Kocaeli'nde gençlerin sokak kavgası kafeye taşındı! Ortalık savaş alanına döndü!

Gençlerin akıl almaz kavgası Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Alikahya Fatih Mahallesi Horasan Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup cadde üzerindeki kafenin kapısında karşılaştı. Karşılaşmanın ardındansa gençler arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma giderek büyüdü. Kavga da tekmelerin hedefi olan 19 yaşındaki F.K.’nın kafeye girmesiyle arbede kafe içerisine taşındı. Gençlerin arasındaki olay kafede gerginliğe sebep oldu.

MÜŞTERİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Olaya şahit olan müşteriler ayağa kalkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bazıları ise tarafları ayırmaya çalıştı. Şahıslardan birinin, kafedeki müşterinin elinden bıçak aldığı, F.K.’nın ise muşta ile kafasına aldığı darbe neticesinde yaralandığı iddia edildi.

Haberin Devamı

BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Gerginliğin ardından taraflar kafeden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerginlik anları ise kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.