Kocaeli’nde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin yüksek noktalarında etkisini gösteren kar yağışına karşı Büyükşehir'in kar timleri mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Kocaeli'de etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve yüksek kesimlerde olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri karla mücadele ediyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan ekipler, yüksek kesimlerde sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutuyor. Büyükşehir ekipleri Umuttepe, Kartepe Otel Yolu, Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele Aytepe Gençlik Kampı, Gebze Pelitli, Körfez İlimtepe - Belen yolu ve şehrin birçok noktasında aralıksız hizmet verdi. Kar yağışına göre ekipler aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tuz depolama şantiyelerinde 25 bin ton tuz, kullanıma hazır olarak bekletiliyor.

Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarını hazır tutuyor. Yoğun kar yağışında Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar, İtfaiye, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerde, karla mücadele ekiplerine yolların açılması için destek sağlıyor. Ekipler gece ve gündüz olmak üzere yolların sürekli açık kalmasını için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA