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  3. Kocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandı

Kocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandı

Kocaeli’nin Gebze Beylikbağı mevkii D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu devrilerek bariyerlere saplandı. Araç içinde sıkışan göğsüne bariyer saplanan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:50

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