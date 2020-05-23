Kocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandı
Kocaeli’nin Gebze Beylikbağı mevkii D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çöp kamyonu devrilerek bariyerlere saplandı. Araç içinde sıkışan göğsüne bariyer saplanan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:50
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