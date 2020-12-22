Kocaeli'nde korkunç kaza! İki kız yolda dehşeti yaşadı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 16 yaşlarında olan Merve Pala ve Gizem Sude Özdemir isimli iki kıza karşıdan karşıya geçtikleri sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kızların yardımına olay yerinde tesadüfen bulunan 112 ambulans şoförü koştu. Kızlar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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