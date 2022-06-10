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Kocaeli'nde korkutan kaza! Tüp dolum merkezi patladı!

Kocaeli'nde korkutan bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tüp dolum merkezinde patlama gerçekleşti.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Başiskele'de bulunan tüp dolum merkezinde oksijen tüpleri patladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nde korkutan kaza! Tüp dolum merkezi patladı!

SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan tüp dolum tesisinde oksijen tüplerinin patlaması neticesinde yangın çıktı.

Kocaeli'nde korkutan kaza! Tüp dolum merkezi patladı!

Alevler tesisi etkisi altına alırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber olurken polis ekipleri ise tesisin bulunduğu caddeyi kapattı.

Kocaeli'nde korkutan kaza! Tüp dolum merkezi patladı!

Yaralının olmadığı yangında, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nde korkutan kaza! Tüp dolum merkezi patladı!

Kocaeli'nde korkutan kaza! Tüp dolum merkezi patladı!

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