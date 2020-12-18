Kocaeli'nde otobüsler çalışıyor mu? Kocaeli'nde hafta sonu otobüs çalışma saatleri

Kocaeli'nde otobüsler çalışıyor mu? Kocaeli'de hafta sonu otobüs çalışma saatleri başlığı şu sıralar Kocaelili vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de bu konuya haberimizde detaylarıyla yer verdik.

KOCAELİ'NDE OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında özel halk otobüsleri çalışmayacak sadece belediye otobüsleri sahada olacak” diye konuştu.

KOCAELİ'DE HAFTA SONU OTOBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

Bu karara göre Kocaeli'de hafta içi her gün 21.00-05.00 hafta sonları ise cuma 21.00’den pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yasaklar boyunca özel halk otobüslerinin çalışmayacağı duyuruldu. Kocaeli’de hafta sonları özel halk otobüsleri çalışmayacak.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ 4 SEFER YAPACAK

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle sadece belediye otobüsleri ve tramvaylar çalışacak. Belediye otobüsleri için saat güncellemesi yapılırken, gün içerisinde sadece 4 sefer yapacakları öğrenildi. Tramvaylar ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yarım saat arayla çalışacak.