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  3. Kocaeli'nde şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar!

Kocaeli'nde şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar!

Kocaeli'nde şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezar taşına terör örgütünün adı yazıldı. Şehidin babası, oğlunun mezar taşına yapılan çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişinin bulunmasını istedi. Harekete geçen emniyet müdürlüğü şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nde şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar!

Alınan bilgilere sahte bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli'de bulunan mezarına terör örgütü PKK'nın adı yazıldığı görüldü. Söz konusu paylaşım tepki çekerken şehidin babası Şaban Arlı, yaşanan olayın üzüntüsünü yaşarken şüphelinin bulunmasını istedi. 

Kocaeli'de şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar! Şehit babası

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesini de kınayan şehit babası Şaban Arlı, siyasilere sağduyu çağrısı yaptı.

"ŞU YAŞIMDA AĞLAMAK ZORUNDA KALDIM"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisiyim." diyen şehit babası Şaban Arlı," Neden yapıldığını bunu yapan bilir. Ben sabah saatlerinde telefona gelen mesajla bunu öğrendim. Mesajı görür görmez ilgili yerlerle paylaştım. Sabah erken saatlerinde mezarlığa geldim ancak yazının silinmiş olduğunu gördüm. O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım. Bugün bize yapıldı yarın başkasına yapılırsa bunu sonu gelmez." dedi.

Kocaeli'de şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar! Şehit babası

"ZANNETMESİNLER BU ONLARA KALMAYACAK"

Sözlerini sürdüren Arlı şunları kaydetti:

"Bizim her zaman PKK’ya karşı söylediğimiz bir şey var ‘onlar ne yaparlarsa yapsınlar zafer bizim olacak’ devletin yeterli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Biz evladımızı verdik ama hazır asker olarak biz de burada duruyoruz. Zannetmesinler bu onlara kalmayacak. Bu konu ile ilgili devletin ilgili kurumu araştırmalarını yapmaktadır. Bu yazıyı yazan kişinin yakalanacağını eminim. Onlar erkekse gelsinler biz buradayken görüşelim."

Kocaeli'de şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar! Şehit babası

"SİYASİLERİN TOPLUMU GERMEMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Son zamanlarda ülkede siyasi gerginlikler olduğunu ancak bu olayın diğer olaylarla ilgisi olmadığı dile getiren Arlı," Ama bu gerginlikler yüzünden biz sahaya çekilmek isteniyormuş gibi bir algı var, biz öyle düşünüyoruz. Siyasilerin bundan sonraki açıklamalarını dikkat etmelerini ve toplumu germemelerini rica ediyoruz” diye konuştu. 

Diğer yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehidin mezarına yapılan çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar! Şehit babası Kocaeli'de şehit mezarına çirkin saldırı! Terör örgütünün adını yazdılar! Şehit babası

Tayfun Altuntaş
Editör
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