Kocaeli’nde son bir ayda bin 553 adet kenevir ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonunda toplamda 476 gram esrar, 377 gram skunk, 330 gram sentetik kannabinoid, 83 adet ecstasy hap, 1 gram kokain, 23 adet captagon, 11 adet sentetik ecza, bin 566 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA