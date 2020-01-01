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Kocaeli'nde taciz olayı! Evinin önüne kadar takip edip kadını...
Kocaeli'nde taciz olayı! Evinin önüne kadar takip edip kadını...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten evine dönen E.İ.'yi (39) takip eden S.E. kadını taciz edip kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 suç kaydı bulunan S.E.'yi yakaladı.
01 Ocak 2020 Çarşamba 15:06
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