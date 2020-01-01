  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Kocaeli'nde taciz olayı! Evinin önüne kadar takip edip kadını...

Kocaeli'nde taciz olayı! Evinin önüne kadar takip edip kadını...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten evine dönen E.İ.'yi (39) takip eden S.E. kadını taciz edip kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 suç kaydı bulunan S.E.'yi yakaladı.
01 Ocak 2020 Çarşamba 15:06

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Soma'daki termik santrale mühür vuruldu!
Soma'daki termik santrale mühür vuruldu!
Antalya'da kar sevinci! Çocuklar meydana akın etti
Antalya'da kar sevinci! Çocuklar meydana akın etti
O ses Türkiye'ye Fırat Aydınus ve Max Kruse damga vurdu!
O ses Türkiye'ye Fırat Aydınus ve Max Kruse damga vurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melen projesi hamlesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melen projesi hamlesi!
Acil yardım çağrıları artık tek numarada: ''112''
Acil yardım çağrıları artık tek numarada: ''112''
Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Bakım evinde köpeklere yaptığı zulüme büyük tepki yağdı
Bakım evinde köpeklere yaptığı zulüme büyük tepki yağdı
Türkiye'de 2020 yılına ''merhaba'' dedi
Türkiye'de 2020 yılına ''merhaba'' dedi
Evde temizlik yaparken az daha elinden oluyordu!
Evde temizlik yaparken az daha elinden oluyordu!
Milli Piyangonun kazananı belli oldu!
Milli Piyangonun kazananı belli oldu!