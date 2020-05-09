Kocaeli'nde tekstil fabrikasında yangın!
Kocaeli'nin Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkisinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
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09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:04
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