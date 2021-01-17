Kocaeli’nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim’e eski eşi Mesut Öztürkmen'den falçatalı saldırı!

Eşi tarafından falçata ile yüzü parçalanan Anna Butim'in görüntüleri infial yarattı. Kocaeli'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna Butim, boşanmak istediği eşi Mesut Ö'nün saldırısına uğradı. Falçata ile yüzü parçalanan Butim, yüzünde açılan derin yaraları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Ukraynalı genç kadının yüzünün paramparça edildiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan görüntüler görenlerin içini sızlattı. Saldırıya uğrayan kadının yüzünü bu hale getiren Mesut Ö.'nün tüm dijital platformlarda hesaplarını askıya alıp kaybolduğu iddia edildi. Saldırgan adam, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı.

HALA TEHDİT EDİYOR

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan kadın kendisinin halen ölümle tehdit edildiğini kaydetti. Butim yüzünün felçli kalacağını da aktardı. Saldırgan adam, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Butim'in İstanbul Emniyeti ve Kocaeli Emniyeti'ni etiketlediği mesajına sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı. Kullanıcılar Butim'in, Mesut Ö.'nün 4. eşi olduğunu iddia ederken vahşetin failinin tutuklanması çağrısında bulundu. Tepkiler ise kısa sürede çığ gibi arttı.

TWİTTER MAĞDUR KADININ HESABINI ASKIYA ALDI

Yüzünün korkunç halini Twitter'dan paylaşan mağdur kadının hesabı askıya alınmıştı. Twitter bugün saat 11:15 sıralarında Butim'in hesabını yeniden aktifleştirdi.

BENİ HALA ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR

Anna Butim paylaşımında, "Boşanmak istediğim ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından AquaFlorya'da falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak ve beni hala öldürmekle tehdit ediyor. Allah'ım lütfen beni koru" dedi.