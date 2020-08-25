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  3. Kocaeli'nde zincirleme kaza! 3 ölü 4 yaralı

Kocaeli'nde zincirleme kaza! 3 ölü 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda gişeler mevkinde yol çalışması alanındaki tabelaya çarpan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. İki aracın karıştığı kazaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan 3 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nde TEM Otoyolu Gebze kesimi, İstanbul istikameti Gebze gişeler mevkiinde yaşanan olayda B.Ç. idaresindeki bir otomobil yol çalışması alanındaki tabelaya çarptı. Ardından gelen kamyon ve bir başka otomobil ise zincirleme kazaya yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kazada araçlarda sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti. 4 yaralı ise sağlık ekiplerine teslim edildi.

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25 Ağustos 2020 Salı 08:49
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