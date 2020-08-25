Kocaeli'nde zincirleme kaza! 3 ölü 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda gişeler mevkinde yol çalışması alanındaki tabelaya çarpan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. İki aracın karıştığı kazaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan 3 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.