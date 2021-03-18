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Kocaeli'de seyir halindeki araç cayır cayır yandı, yolcular canını zor kurtardı

Kocaeli’de hareket halindeki servis minibüsünü birden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine söndürülen araç hurdaya döndü.

Kocaeli'in Çayırova ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda bir servis minibüsünde nedeni bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. S.K. yönetimindeki 41 P 4322 plakalı servis minibüsü çok geçmeden alev topuna döndü. 

Kocaeli'nde hareket halindeyken alev topuna dönen araçtan yolcular canını zor kurtardı

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Minibüsün motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine servisteki vatandaşlar hızla aracı terk etti. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok geçmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Olayın ardından araç kullanılamaz hale geldi. 

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.


 

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