Kocaeli'ndeki öğrenci servisi kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İçerisinde lise öğrencileri bulunan servis aracı sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyrederken dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 21 lise öğrencisi ve araç şoförü yaralanmış, aracın çarptığı bir kadının ise yaşamını yitirdiği öğrenilmişti. Yeni detayların gündeme gelmesiyle birlikte, kazada ölü sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi.

YARALI ÖĞRENCİNİN ANNESİ ANLATTI

Yaralanan öğrenci Taylan Elmas’ın annesi Birsen Elmas okul ve servis yöneticilerinden şikayetçi olacağını belirterek, “Sonuna kadar o okuldaki yetkililer, okul müdürü ve servis yöneticilerinden şikayetçiyim. Çocuğum sürekli okul servisinin sürücüsünün değiştiğini söylüyordu. Son gelen şoförün SRC gibi kayıt belgeleri yokmuş. Sadece taksi kullanma belgesi varmış. Duyduğumuz kadarıyla şoför madde bağımlısıymış. Bir de şoför yokuş aşağı inerken sürekli çocuklara şaka yapıyormuş. Gaza basıyormuş çocuklar araba içerisinde hoplasın zıplasın şeklinde şakalar yapmış. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bana destek vermek isteyen aileler varsa ben okul yönetimi, servis yönetiminden şikayetçiyim sonuna kadar” ifadelerine yer verdi.

KİMSE BİLGİLENDİRMEMİŞ

Okul çıkışı çocuğunu aradığını ve ulaşamadığını belirten anne, okul yönetimini ve servisi aradığını söyleyerek Birsen Elmas, “Ben okul çıkışı çocuğumu arıyordum. Dün belki 10 kere 20 kere aradım ulaşamadım. Sonra eşim beni aradı. Kaza olduğunu söyledi. Ben de okul servis yönetimini aradım. Bana kaza olduğunu ve dönüş yapacaklarını söylediler. Kimse ulaşmadı. Hastaneye geldim. Ne okuldan ne de servis yönetimi aradı. Çocuğumun kafasında darbesi var, yüzünde yara izleri var” dedi.

YARALI ÖĞRENCİ O ANLARI ANLATTI

Hastanede tedavisi devam eden yaralı öğrenci Taylan Elmas ise, “Hatırladığım kadarıyla bayır aşağı süratli bir şekilde iniyorduk. Şoförümüz de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biz de dereye uçtuk” dedi.