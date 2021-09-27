Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkutan olay! Sahilde el ve ayakları bağlı ceset bulundu!

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde,19 Eylül sabahı yaşanan olayda köpeğini gezdiren kişi, sahile vurmuş cesedi görünce polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri tespit edilen kişinin çuvala konulup denize atıldığını belirledi.

Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi.

Kimliği belirsiz ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri son dönemde kaybolan kişileri incelemeye başladı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.