Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Polisten kaçarken kaza yaptılar
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 NZ 3365 plakalı otomobili durdurmak istedi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu kaza yapınca gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 NZ 3365 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli otomobil, aynı cadde üzerinde başka bir araca çarptı.
Kazanın ardından araç sürücüsü M.B (22) ile yanındaki Ü.T. (25), H.T. (22) ve O.İ. (23) yakalandı.
Şüphelilerden O.İ, adliyeye sevk edilirken, diğerleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.İ. tutuklandı.
Şüphelilerin haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olduğu öğrenildi.
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