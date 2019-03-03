Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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