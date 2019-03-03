Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahale ederek söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.
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