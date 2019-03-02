Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde, Serkan Ç. ile Sedat D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde, Serkan Ç. ile Sedat D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Ç, yanındaki tabancayla Sedat D'ye ateş ederek kaçtı.
Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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