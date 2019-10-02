Kocaeli'nin turizm potansiyeli çalıştayda ele alınacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 8-9 Ekim'de "Kocaeli Turizm Çalıştayı" düzenlenecek.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli’nin Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 79’una, 13 organize sanayi bölgesine, 126 Ar-Ge merkezi ve 15 tasarım merkezine, Bilişim Vadisi ile 5 teknoloji geliştirme bölgesine, 2 üniversiteye, 2 serbest bölgeye, 1 havalimanına, yüksek hızlı tren bağlantısına ve 38 liman tesisine sahip olduğunu belirtti.

Kentin, bu altyapısıyla geçtiğimiz yıl bin 751 ihracatçı firması ile gümrüklerinden ulusal ihracatın yüzde 16,7’sini gerçekleştirdiğini ve yüzde 92,2’lik tahsil oranıyla Türkiye’de ilk sırada yer alarak 77,1 milyar lira vergi ödediğini bildiren Vali Aksoy, Kocaeli'nin bu özellikleriyle milli ekonominin temel direklerinden biri olduğunu kaydetti.

Vali Aksoy, Kocaeli'nin toplam alanının yüzde 42,4’ünün ormanlarla kaplı olduğuna işaret ederek, kentin turizm potansiyeliyle ilgili bilgi paylaştı.

Vali Aksoy, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Türkiye Turizm Stratejisi" ile Türkiye'nin turizmde hedeflerini büyüttüğünü hatırlattı.

-"Çalıştayın tamamlanmasının ardından oluşturulacak rapor eylem planı haline getirilecek."

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı için 75 milyon yabancı ziyaretçi ve 65 milyar Amerikan Doları turizm geliri hedefi koyan Türkiye'nin, bu hedeflere ulaşmak için çeşitli politika ve tedbirler geliştirdiğini ve uyguladığını belirten Vali Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hedeflere ulaşmada her ile önemli roller düşmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de ilimizde öne çıkan 9 farklı turizm çeşidine yönelik politika ve tedbirler belirleyeceğiz. Bu amaca yönelik olarak Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli Üniversitemiz ve MARKA ajansımız iş birliğiyle 8-9 Ekim'de 'Kocaeli Turizm Çalıştayı' organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştay ile 9 farklı turizm çeşidi için geniş katılımlı çalışma grupları kurarak 2023 hedefleri için yapılacak çalışmaların çerçevesini belirlemeyi planlıyoruz. "Kocaeli Turizm Çalıştayı" ile ayrıca Kocaeli’nin turizm çeşitliliğinin değerlendirip, turizm kaynaklarımızın daha etkin nasıl kullanılabileceğini ele alıp, farklı kesimler arası ortaklık ve iş birliklerinin çerçevesini çizip ve kurumlarımızın turizme yönelik gündemlerine temel teşkil edecek konuları belirlemeyi hedefliyoruz. Çalıştayın ardından oluşturulacak rapor, halkımız ve ilgili paydaşlarımızın değerlendirmelerine açılacak, değerlendirmelerin ardından uygulanmak üzere eylem planı haline getirilecek."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da turizm alanında hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Turizm alanında yapılacak çok detaylı çalışmalar bulunduğuna işaret eden Büyükakın, "Bu kentin turizm master planı yapılması konusu. Çalıştay buna altlık teşkil edecek. Kentte bu konuda farkındalık yaratacağız ve bir inisiyatif başlatılmış olacak. Ama ardından şüphesiz bu kentteki turizm değerleriyle ilgili onların destinasyon planlamasıyla ilgili tüm detaylarla ilgili bir master plan çalışması yapılacak. Bu master plan çalışmasının hakkıyla yapılabilmesi için birinci basamak böyle bir çalıştayın yapılmasıydı." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA