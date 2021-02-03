Kocaelispor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 21. hafta maçında Kocaelispor sahasında Manisa ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Kocaelispor - Manisa maçı skoru ne oldu?

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