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Kocaelispor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Kocaelispor, Manisa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kocaelispor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Kocaelispor, Manisa ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Kocaelispor ve Manisa karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  21. hafta maçında Kocaelispor sahasında Manisa ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kocaelispor - Manisa maçı skoru ne oldu?
Kocaelispor, Manisa Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kocaelispor - Manisa Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00

Kocaelispor Manisa Maçının Hakemleri
Alper Akarsu(hakem), Tolga Dede(1. Yardımcı Hakem), Salih Burak Demirel(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ergin(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 35. Yılmaz Özeren, 41. Gökhan Meral, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu, 94. Burak Süleyman

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 14. Yiğitali Bayrak, 18. Furkan Gedik, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 86. Dilaver Güçlü, 88. Ramazan Çevik, 99. Bahattin Köse

Teknik Sorumlu
Mustafa Reşit Akçay

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 99. Okan Eken, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal, 52. Kemal Rüzgar

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK20173059145445
2Hekimoğlu Trabzon20124446194027
324Erzincanspor20107334193715
4Sarıyer2098326133513
5Kocaelispor2010552518357
6Uşak Spor209743627349
7Afjet Afyonspor209652926333
8Amed Sportif209563027323
9Ankara Demirspor2087532223110
10Çorum FK1975738262612
11Kahramanmaraşspor19685242626-2
12Sancaktepe FK206410263822-12
13Zonguldak Kömürspor20569213021-9
14İnegölspor20479222919-7
15Ergene Velimeşe203710254216-17
16Niğde Anadolu FK202810153314-18
17Hacettepe Spor203413153313-18
18Gümüşhanespor203413204513-25
19Şanlıurfaspor202513175311-36

Fikstür

03.02.2021Ergene Velimeşe1-1Hacettepe Spor
03.02.2021Niğde Anadolu FK1-1Zonguldak Kömürspor
03.02.2021Kocaelispor0-2Manisa FK
03.02.2021Kahramanmaraşspor1-024Erzincanspor
03.02.2021İnegölspor0-0Gümüşhanespor
03.02.2021Ankara Demirspor3-0Uşak Spor
03.02.2021Amed Sportif3-2Hekimoğlu Trabzon
03.02.2021Afjet Afyonspor2-0Sarıyer
03.02.2021Sancaktepe FK0-1Şanlıurfaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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