Kocaelispor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Kocaelispor, Manisa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Kocaelispor, Manisa ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Kocaelispor ve Manisa karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 21. hafta maçında Kocaelispor sahasında Manisa ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kocaelispor - Manisa maçı skoru ne oldu?
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Kocaelispor - Manisa Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00
Kocaelispor Manisa Maçının Hakemleri
Alper Akarsu(hakem), Tolga Dede(1. Yardımcı Hakem), Salih Burak Demirel(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ergin(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 35. Yılmaz Özeren, 41. Gökhan Meral, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu, 94. Burak Süleyman
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 14. Yiğitali Bayrak, 18. Furkan Gedik, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 86. Dilaver Güçlü, 88. Ramazan Çevik, 99. Bahattin Köse
Teknik Sorumlu
Mustafa Reşit Akçay
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 99. Okan Eken, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal, 52. Kemal Rüzgar
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|20
|17
|3
|0
|59
|14
|54
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|20
|12
|4
|4
|46
|19
|40
|27
|3
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|4
|Sarıyer
|20
|9
|8
|3
|26
|13
|35
|13
|5
|Kocaelispor
|20
|10
|5
|5
|25
|18
|35
|7
|6
|Uşak Spor
|20
|9
|7
|4
|36
|27
|34
|9
|7
|Afjet Afyonspor
|20
|9
|6
|5
|29
|26
|33
|3
|8
|Amed Sportif
|20
|9
|5
|6
|30
|27
|32
|3
|9
|Ankara Demirspor
|20
|8
|7
|5
|32
|22
|31
|10
|10
|Çorum FK
|19
|7
|5
|7
|38
|26
|26
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|19
|6
|8
|5
|24
|26
|26
|-2
|12
|Sancaktepe FK
|20
|6
|4
|10
|26
|38
|22
|-12
|13
|Zonguldak Kömürspor
|20
|5
|6
|9
|21
|30
|21
|-9
|14
|İnegölspor
|20
|4
|7
|9
|22
|29
|19
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|20
|3
|7
|10
|25
|42
|16
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|20
|2
|8
|10
|15
|33
|14
|-18
|17
|Hacettepe Spor
|20
|3
|4
|13
|15
|33
|13
|-18
|18
|Gümüşhanespor
|20
|3
|4
|13
|20
|45
|13
|-25
|19
|Şanlıurfaspor
|20
|2
|5
|13
|17
|53
|11
|-36
Fikstür
|03.02.2021
|Ergene Velimeşe
|1-1
|Hacettepe Spor
|03.02.2021
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|Zonguldak Kömürspor
|03.02.2021
|Kocaelispor
|0-2
|Manisa FK
|03.02.2021
|Kahramanmaraşspor
|1-0
|24Erzincanspor
|03.02.2021
|İnegölspor
|0-0
|Gümüşhanespor
|03.02.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Uşak Spor
|03.02.2021
|Amed Sportif
|3-2
|Hekimoğlu Trabzon
|03.02.2021
|Afjet Afyonspor
|2-0
|Sarıyer
|03.02.2021
|Sancaktepe FK
|0-1
|Şanlıurfaspor