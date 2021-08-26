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Kocaelispor 1 - 0 Samsunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor'la karşı karşıya gelen Kocaelispor 1-0 yenerek galip oldu.

Kocaelispor 1 - 0 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek.  TFF 1. Lig'de Kocaelispor sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Hakemler: Murat Erdoğan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Yiğitali Bayrak), Cisse, Mandjeck, Semih Karadeniz (Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz), Pereira (Dk. 66 Tisdell), Benhur Keser (Dk. 90+6 Ndlovu), Bahattin Köse

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Tomane (Dk. 90 Barış Başdaş), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Polat Yaldır), Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Yasin Öztekin, Erald Çinari (Dk. 60 Mehmet Akyüz), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Osman Çelik (Dk. 90 Cihan Kahraman)

Gol: Dk. 45+2 Benhur Keser (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Yılmaz Özeren, Dk. 82 Mehmet Taş, Dk. 83 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 23 Erald Çinari, Dk. 83 Tomane (Yılport Samsunspor)

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

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