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Kocaelispor 1-0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 6. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip bulduğu tek golle sahadan 1-0 üstün ayrıldı ve 3 puanı hanesine ekledi.

Kocaelispor 1-0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 6. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Bu kapsamda ise ligin iki önemli takımları Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. İki takım adına da gidip gelen karşılaşmada ikinci yarıda Benhur Keser ile golü bulan Kocaelispor, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip puanını 10'a yükseltirken, ligde yenilgisi olmayan Tuzlaspor ilk kez yenildi ve 11 puanda kaldı.

 

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