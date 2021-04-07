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  3. Kocaelispor 1 - 2 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Kocaelispor 1 - 2 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Kocaelispor, Anagold 24erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kocaelispor 1 - 2 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Kocaelispor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kocaelispor ve Anagold 24erzincanspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Kocaelispor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kocaelispor - Anagold 24erzincanspor maçı skoru ne oldu?
Kocaelispor, Anagold 24erzincanspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kocaelispor - Anagold 24erzincanspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Kocaelispor Anagold 24erzincanspor Maçının Hakemleri
Mehmet Semih Güçlü(hakem), Yusuf Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Çalar(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 35. Yılmaz Özeren, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 89. Mesut Özdemir, 94. Burak Süleyman, 99. Bahattin Köse

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 80. İrfan Başaran, 86. Dilaver Güçlü, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 48. Rıdvan Türker, 33. Mümin Talip Pazarlı, 4. Yunus Emre Çakır, 3. Abdullah Balıkuv, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 20. Hakan Demir, 9. Uğurcan Bekçi, 7. Niyazi Batuhan Salman, 10. Mustafa Ethem Erboğa

Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 53. Ozan Papaker, 41. Uğur Daşdemir, 22. Mehmet Kuruoğlu, 23. Batuhan Yılmaz, 12. Abdulcebrail Akbulut, 91. Kemal Talha Kabakcı, 34. Emirhan Demir, 2. Emre Sarıkaya, 61. Sefa Akgün

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.2021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.2021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.2021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.2021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.2021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.2021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.2021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.2021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.2021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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