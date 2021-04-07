Kocaelispor 1 - 2 Anagold 24erzincanspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Kocaelispor, Anagold 24erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Kocaelispor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Kocaelispor ve Anagold 24erzincanspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Kocaelispor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kocaelispor - Anagold 24erzincanspor maçı skoru ne oldu?
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Kocaelispor - Anagold 24erzincanspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Kocaelispor Anagold 24erzincanspor Maçının Hakemleri
Mehmet Semih Güçlü(hakem), Yusuf Şimşek(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Çalar(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 35. Yılmaz Özeren, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 89. Mesut Özdemir, 94. Burak Süleyman, 99. Bahattin Köse
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 80. İrfan Başaran, 86. Dilaver Güçlü, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 48. Rıdvan Türker, 33. Mümin Talip Pazarlı, 4. Yunus Emre Çakır, 3. Abdullah Balıkuv, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 20. Hakan Demir, 9. Uğurcan Bekçi, 7. Niyazi Batuhan Salman, 10. Mustafa Ethem Erboğa
Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 53. Ozan Papaker, 41. Uğur Daşdemir, 22. Mehmet Kuruoğlu, 23. Batuhan Yılmaz, 12. Abdulcebrail Akbulut, 91. Kemal Talha Kabakcı, 34. Emirhan Demir, 2. Emre Sarıkaya, 61. Sefa Akgün
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.2021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.2021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.2021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.2021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.2021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.2021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.2021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.2021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.2021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU