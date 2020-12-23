Kocaelispor 2 - 0 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Kocaelispor, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Kocaelispor, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kocaelispor ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 16. hafta maçında Kocaelispor sahasında Uşak Spor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kocaelispor - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00
Kocaelispor Uşak Spor Maçının Hakemleri
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Ersin Erbay(1. Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 80. İrfan Başaran, 99. Bahattin Köse
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 5. Onur Öztonga, 11. Cerem Talha Dinçer, 14. Yiğitali Bayrak, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 61. Numan Çürüksu, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 43. İsmet Benli, 29. Ali Kılıç, 64. Resul Türkkalesi, 20. Seçkin Getbay, 10. Mehmet Bektaş, 11. Serhat Baştan, 17. Kadir Ari, 15. Samet Cantürk
Yedekler
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 54. Berat Çetinkaya, 5. Selim Dilli, 23. Alperen Kahraman, 42. Muhammed Fatih Kunat, 41. Berkay Özer
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|16
|14
|2
|0
|53
|12
|44
|41
|2
|Sarıyer
|15
|8
|6
|1
|21
|5
|30
|16
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|30
|15
|4
|24Erzincanspor
|14
|8
|4
|2
|22
|12
|28
|10
|5
|Uşak Spor
|15
|7
|5
|3
|27
|19
|26
|8
|6
|Amed Sportif
|15
|7
|3
|5
|21
|20
|24
|1
|7
|Ankara Demirspor
|12
|6
|3
|3
|23
|13
|21
|10
|8
|Sancaktepe FK
|11
|6
|2
|3
|19
|8
|20
|11
|9
|Kocaelispor
|11
|6
|2
|3
|13
|11
|20
|2
|10
|Afjet Afyonspor
|13
|4
|5
|4
|16
|19
|17
|-3
|11
|Çorum FK
|12
|4
|3
|5
|22
|19
|15
|3
|12
|Kahramanmaraşspor
|13
|3
|6
|4
|14
|18
|15
|-4
|13
|Zonguldak Kömürspor
|15
|3
|5
|7
|15
|23
|14
|-8
|14
|Ergene Velimeşe
|15
|3
|4
|8
|17
|25
|13
|-8
|15
|Hacettepe Spor
|15
|2
|3
|10
|11
|28
|9
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|14
|1
|5
|8
|8
|24
|8
|-16
|17
|İnegölspor
|13
|1
|4
|8
|9
|20
|7
|-11
|18
|Gümüşhanespor
|14
|2
|3
|9
|15
|33
|9
|-18
|19
|Şanlıurfaspor
|13
|1
|2
|10
|7
|39
|5
|-32
Fikstür
|23.12.2020
|İnegölspor
|0-1
|Hekimoğlu Trabzon
|23.12.2020
|Sarıyer
|4-0
|Gümüşhanespor
|23.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-1
|24Erzincanspor
|23.12.2020
|Manisa FK
|4-0
|Zonguldak Kömürspor
|23.12.2020
|Kocaelispor
|2-0
|Uşak Spor
|23.12.2020
|Çorum FK
|2-0
|Hacettepe Spor
|23.12.2020
|Ankara Demirspor
|0-0
|Amed Sportif
|23.12.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Şanlıurfaspor
|23.12.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Kahramanmaraşspor