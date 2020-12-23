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Kocaelispor 2 - 0 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Kocaelispor, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kocaelispor 2 - 0 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Kocaelispor, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kocaelispor ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  16. hafta maçında Kocaelispor sahasında Uşak Spor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kocaelispor - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kocaelispor - Uşak Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00

Kocaelispor Uşak Spor Maçının Hakemleri
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Ersin Erbay(1. Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş(2. Yardımcı Hakem), Yunus Emre Çakar(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 80. İrfan Başaran, 99. Bahattin Köse

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 5. Onur Öztonga, 11. Cerem Talha Dinçer, 14. Yiğitali Bayrak, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 61. Numan Çürüksu, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 43. İsmet Benli, 29. Ali Kılıç, 64. Resul Türkkalesi, 20. Seçkin Getbay, 10. Mehmet Bektaş, 11. Serhat Baştan, 17. Kadir Ari, 15. Samet Cantürk

Yedekler
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 54. Berat Çetinkaya, 5. Selim Dilli, 23. Alperen Kahraman, 42. Muhammed Fatih Kunat, 41. Berkay Özer

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK16142053124441
2Sarıyer158612153016
3Hekimoğlu Trabzon1493227123015
424Erzincanspor1484222122810
5Uşak Spor157532719268
6Amed Sportif157352120241
7Ankara Demirspor1263323132110
8Sancaktepe FK116231982011
9Kocaelispor116231311202
10Afjet Afyonspor13454161917-3
11Çorum FK124352219153
12Kahramanmaraşspor13364141815-4
13Zonguldak Kömürspor15357152314-8
14Ergene Velimeşe15348172513-8
15Hacettepe Spor15231011289-17
16Niğde Anadolu FK141588248-16
17İnegölspor131489207-11
18Gümüşhanespor1423915339-18
19Şanlıurfaspor1312107395-32

Fikstür

23.12.2020İnegölspor0-1Hekimoğlu Trabzon
23.12.2020Sarıyer4-0Gümüşhanespor
23.12.2020Niğde Anadolu FK0-124Erzincanspor
23.12.2020Manisa FK4-0Zonguldak Kömürspor
23.12.2020Kocaelispor2-0Uşak Spor
23.12.2020Çorum FK2-0Hacettepe Spor
23.12.2020Ankara Demirspor0-0Amed Sportif
23.12.2020Afjet AfyonsporP-PŞanlıurfaspor
23.12.2020Ergene Velimeşe1-0Kahramanmaraşspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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