Kocaelispor 3 - 1 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kocaelispor ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 18. hafta maçında Kocaelispor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Kocaelispor Zonguldak Kömürspor Maçının Hakemleri
Şevket Teker(hakem), Tansu Doğan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çağatay Lakot(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 5. Onur Öztonga, 11. Cerem Talha Dinçer, 18. Furkan Gedik, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 99. Bahattin Köse
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 14. Hakan Çevik, 67. Berkan Akdeniz, 19. İlker Cihan, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 20. Aykut Emre Yakut, 28. Hüseyin Yılmaz, 74. İhsan Furkan Deniz, 7. Emre Kara, 57. Sinan Uzun
Yedekler
29. Taha Cengiz Demirtaş, 22. Ali Fırat Okur, 99. Tezcan Gökmen, 41. Oktay Pop, 6. Yilmaz Daler, 88. Ensar Eyüp Bayır, 17. Batuhan Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 5. Neşet Can Bellikli
Teknik Sorumlu
Hasan Yüksel
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|16
|10
|3
|3
|34
|15
|33
|19
|3
|24Erzincanspor
|16
|9
|5
|2
|28
|14
|32
|14
|4
|Sarıyer
|16
|8
|7
|1
|22
|6
|31
|16
|5
|Uşak Spor
|17
|8
|6
|3
|31
|20
|30
|11
|6
|Amed Sportif
|16
|8
|3
|5
|24
|21
|27
|3
|7
|Kocaelispor
|13
|8
|2
|3
|17
|12
|26
|5
|8
|Ankara Demirspor
|14
|6
|5
|3
|25
|15
|23
|10
|9
|Sancaktepe FK
|13
|6
|3
|4
|21
|12
|21
|9
|10
|Afjet Afyonspor
|15
|5
|5
|5
|17
|22
|20
|-5
|11
|Çorum FK
|14
|5
|3
|6
|26
|20
|18
|6
|12
|Kahramanmaraşspor
|15
|3
|8
|4
|17
|21
|17
|-4
|13
|Zonguldak Kömürspor
|17
|4
|5
|8
|17
|26
|17
|-9
|14
|Ergene Velimeşe
|17
|3
|4
|10
|19
|36
|13
|-17
|15
|Niğde Anadolu FK
|16
|2
|6
|8
|13
|28
|12
|-15
|16
|İnegölspor
|15
|2
|5
|8
|15
|25
|11
|-10
|17
|Hacettepe Spor
|17
|2
|3
|12
|11
|30
|9
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|16
|2
|3
|11
|16
|39
|9
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|15
|1
|3
|11
|13
|46
|6
|-33
Fikstür
|30.12.2020
|Kocaelispor
|3-1
|Zonguldak Kömürspor
|30.12.2020
|Manisa FK
|1-1
|Sarıyer
|30.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|2-2
|Şanlıurfaspor
|30.12.2020
|Sancaktepe FK
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|30.12.2020
|İnegölspor
|1-1
|Uşak Spor
|30.12.2020
|Çorum FK
|4-0
|Gümüşhanespor
|30.12.2020
|Ankara Demirspor
|0-0
|24Erzincanspor
|30.12.2020
|Afjet Afyonspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|30.12.2020
|Ergene Velimeşe
|0-5
|Hekimoğlu Trabzon