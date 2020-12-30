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Kocaelispor 3 - 1 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kocaelispor 3 - 1 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Kocaelispor ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  18. hafta maçında Kocaelispor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00

Kocaelispor Zonguldak Kömürspor Maçının Hakemleri
Şevket Teker(hakem), Tansu Doğan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Çağatay Lakot(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 5. Onur Öztonga, 11. Cerem Talha Dinçer, 18. Furkan Gedik, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 99. Bahattin Köse

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 14. Hakan Çevik, 67. Berkan Akdeniz, 19. İlker Cihan, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 20. Aykut Emre Yakut, 28. Hüseyin Yılmaz, 74. İhsan Furkan Deniz, 7. Emre Kara, 57. Sinan Uzun

Yedekler
29. Taha Cengiz Demirtaş, 22. Ali Fırat Okur, 99. Tezcan Gökmen, 41. Oktay Pop, 6. Yilmaz Daler, 88. Ensar Eyüp Bayır, 17. Batuhan Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 5. Neşet Can Bellikli

Teknik Sorumlu
Hasan Yüksel

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon16103334153319
324Erzincanspor1695228143214
4Sarıyer168712263116
5Uşak Spor1786331203011
6Amed Sportif168352421273
7Kocaelispor138231712265
8Ankara Demirspor1465325152310
9Sancaktepe FK136342112219
10Afjet Afyonspor15555172220-5
11Çorum FK145362620186
12Kahramanmaraşspor15384172117-4
13Zonguldak Kömürspor17458172617-9
14Ergene Velimeşe173410193613-17
15Niğde Anadolu FK16268132812-15
16İnegölspor15258152511-10
17Hacettepe Spor17231211309-19
18Gümüşhanespor16231116399-23
19Şanlıurfaspor15131113466-33

Fikstür

30.12.2020Kocaelispor3-1Zonguldak Kömürspor
30.12.2020Manisa FK1-1Sarıyer
30.12.2020Niğde Anadolu FK2-2Şanlıurfaspor
30.12.2020Sancaktepe FK1-1Kahramanmaraşspor
30.12.2020İnegölspor1-1Uşak Spor
30.12.2020Çorum FK4-0Gümüşhanespor
30.12.2020Ankara Demirspor0-024Erzincanspor
30.12.2020Afjet Afyonspor1-0Hacettepe Spor
30.12.2020Ergene Velimeşe0-5Hekimoğlu Trabzon


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