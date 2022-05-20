Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son buluyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Adanaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Kocaelispor - Adanaspor maçı canlı izle | Kocaelispor - Adanaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

KOCAELİSPOR - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Kocaelispor- Adanaspor maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 19.00 'da başlayan maçı hakem Murat Erdoğan yönetiyor. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Orhun Aktaş yapıyor.

KOCAELİSPOR - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

KOCAELİSPOR - ADANASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRTSpor.com.tr üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR - ADANASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ