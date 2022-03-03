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Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Kocaelispor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KOCAELİSPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı 4 Mart 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Oğuz Terzi yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Hasan Kaçar görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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